Comunità energetica rinnovabile: Fiorenzuola vuole energia più pulita

“Vogliamo più energia pulita nella nostra città, crediamo nel progetto per la creazione di una Comunità energetica rinnovabile”. Con queste parole il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi ha aperto l’incontro con i cittadini, che si è svolto giovedì sera, presso l’auditorium San Giovanni.

Lo scopo dell’iniziativa: informare sulla Cer, illustrare il progetto che attualmente si trova ad una fase preliminare di studio e nel contempo, raccogliere l’interesse dei cittadini, provando a coinvolgerli in questo iniziativa che può nel tempo garantire il risparmio dell’energia e contribuire alla riduzione delle emissioni di Co2.

Il Comune di Fiorenzuola, dopo essere risultato vincitore di un bando della Regione Emilia-Romagna l’anno scorso, ha ottenuto un contributo che ha permesso di disporre di consulenti tecnici in materia di energia rinnovabile. Il Comune, ha dunque incaricato la Renowable Comunity, che giovedì sera, si è messa a disposizione del pubblico per rispondere a tutte le domande in merito al progetto Cer.

