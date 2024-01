Colpaccio dei Fiorenzuola Bees contro una big: Montecatini battuta 92-82

Bella, anzi bellissima di notte, come una principessa. La serata sotto canestro esalta Fiorenzuola, grande protagonista ieri al Palarquato dove i Bees hanno battuto la Gema Montecatini (92-82) arrivata sulle colline valdardesi con l’etichetta di quarta forza del campionato e infarcita di ex Bakery (coach Del Re, Passoni, Korsunov e l’indisponibile Angelucci). La squadra di Lorenzo Dalmonte ha dominato la scena, ipotecando il successo grazie a un grande primo tempo e a una prima parte di ripresa solida. La Gema si è dovuta accontentare di lampi isolati (parziale di 12-0 nel finale di primo tempo), ma non è mai riuscita a riaprire l’incontro. I Bees, dunque, hanno fatto valere la “legge del PalArquato”, con i fiorenzuolani vittoriosi per l’ottava volta in dieci incontri. Senza l’infortunato Voltolini, Fiorenzuola ha brillato a livello corale. Ricci-Preti (11 e 22 punti) gli uomini copertina iniziali, poi si sono aggiunti Sabic nel secondo quarto e Giacchè nella terza frazione prima di Venturoli nel finale, ma tantissimi giocatori hanno dato il proprio contributo nell’arco del match, arrivando a ben sei doppie cifre individuali contando anche il solido Biorac. Termometro anche le palle recuperate (9), piacevole costante locale nell’incontro, mentre l’ultimo quarto è stato di tranquilla gestione per la squadra di Dalmonte.

LA CRONACA DELLA PARTITA – L’avvio è all’insegna dell’equilibrio: i toscani puntano soprattutto sulla fisicità di Di Pizzo, mentre i Bees trovano i primi quattro canestri esclusivamente dalla distanza con le triple di Giacchè, Preti (bis) e Venturoli: 12-9. Preti e Re capitalizzano i tiri liberi per il + 5 (1611), poi è Biorac ad allungare sul 2013. Ancora Preti glaciale dalla linea della carità per il 22-13 che chiude il grande primo quarto gialloblù. L’onda fiorenzuolana prosegue anche a inizio secondo quarto con un parziale di 4-0 inaugurale con Gaye e Ricci (26-13), con il capitano dei Bees subito ancora a segno per il +15 (massimo vantaggio). Ancora il numero 0 di casa confeziona il 32-17 che vale il time out di Del Re. Alla festa del tiro da tre partecipa anche Sabic, che poi infila tre tiri liberi. Il croato è “on fire” (tripla del 47-24). La Gema prova finalmente a rompere il ghiaccio e nel finale piazza un parziale di 12-0 propiziato dalle “bombe di Passoni (due) e Corgnati per il 47-36 che manda all’intervallo.

La ripresa si apre nel segno di Noah Giacchè, autore dei primi cinque punti fiorenzuolani (52-38). La tripla di Venturoli spinge avanti Fiorenzuola (57-40), che poi ritorna a +13 dopo il tris nei liberi di Korsunov (63-50). I piacentini, però, non rischiano scenari pericolosi, anzi firmano subito un rassicurante parziale di 5-0 che vale il 68-50. La schiacciata di Giacchè fa esplodere il PalArquato (71-52), un brivido per il leggero infortunio di Ricci, poi arriva il 92-82 finale.