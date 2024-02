Con “Funeral Home” arriva Giacomo Poretti al teatro Verdi di Fiorenzuola

Prosegue la stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, dove venerdì 2 febbraio, dalle 20.45, saranno in scena Giacomo Poretti – il celebre Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo – e Daniela Cristofori, in “Funeral Home”, spettacolo scritto dagli stessi interpreti e diretto da Marco Zoppello.

Giacomo e Daniela interpretano una coppia di anziani (Rita e Ambrogio) che litigano mentre si stanno recando ad un funerale: proprio come ne parlano gli anziani, tra curiosità, timore e rassegnazione, i due discutono del tema della morte, che il timoroso Ambrogio vuole esorcizzare, mentre Rita cerca di riportarlo alla realtà.

LA STAGIONE TEATRALE 2023-2024

“Ritorno a Itaca”, la stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano.