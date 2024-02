Fiorenzuola oggi in casa con la Pro Vercelli per continuare a macinare punti

La partita dell’andata finì con una delle sconfitte più nette di tutta la stagione, con i rossoneri travolti per 4-1 nel giro di pochi minuti, ma la musica oggi è decisamente cambiata. Il Fiorenzuola è pronto ad ospitare la Pro Vercelli: si gioca oggi alle ore 18.30 al velodromo Pavesi la gara che dovrà confermare i progressi fatti nelle ultime uscite, con i rossoneri reduci da quattro risultati utili consecutivi.

Non è un buon momento per la squadra avversaria, che ha raccolto appena due punti negli ultimi quattro incontri, ma che è pur sempre quinta in classifica. Dal canto suo, con altri tre punti il Fiore potrebbe avvicinare ulteriormente la Pergolettese prima squadra fuori dalla zona playout e prossimo avversario nel turno infrasettimanale di mercoledì. Mister Tabbiani confermerà dunque l’undici iniziale visto contro il Trento, con Sorzi in porta, difesa a quattro Sussi, Cremonesi, Potop e Maffei, centrocampo a tre con Oneto, Di Gesù e Mora e in avanti il tridente D’Amico, Ceravolo e Morello.

U.S. FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Cremonesi, Brogni; Gonzi, Mora, Di Gesù ; D’Amico, Ceravolo, Morello. (Bertozzi, Roteglia, Gentile, Nelli, Di Quinzio, Popovic, Musatti, Reali, Maffei, Oneto, Seck, Alberti, Anelli, Bondioli). All.: Tabbiani.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Haoundi, Santoro; Pannitteri, Mustacchio, Maggio; Nepi. (Mastrantonio, Vaccarezza, Frey, Rojas, , Citi, Forte, Iotti, Contaldo, Pinzi, Rutigliano, Rodio, Kozlowski, Petrella, Da Pra). All.: Dossena.