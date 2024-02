Serie C, sul campo della Pergolettese scontro diretto da non fallire per il Fiore

È il classico scontro diretto da non fallire: vincere significherebbe alimentare i sogni di salvezza. Turno infrasettimanale per il Fiorenzuola, che vuole proseguire nella su striscia di 5 risultati utili consecutivi. I rossoneri torneranno in campo oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 18.30 sul campo della Pergolettese che in questo momento ha 4 punti in più in classifica. Tabbiani si affiderà come sempre al suo 4-3-3 con qualche variazione rispetto alla gara interna con la Pro Vercelli: Sorzi in porta, in difesa Sussi, Cremonesi, Potop e Maffei, a centrocampo Oneto, Nelli e Mora e in attacco D’Amico, Ceravolo e Morello