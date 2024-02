Fiore, arriva la Virtus Verona:, servono punti per continuare a sperare nella salvezza

La sconfitta contro il Legnago ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi di un Fiorenzuola che deve riprendere a macinare punti per tenere viva la speranza della salvezza diretta, ancora lontana cinque lunghezze. I rossoneri non avranno però un turno facile nemmeno stavolta, stasera alle ore 18.30 si tornerà al Pavesi per affrontare la Virtus Verona, formazione che in questo momento è ampiamente salva e si sta addirittura giocando un posto nei playoff in nona posizione, frutto di quattro punti nelle ultime due uscite.

Le ultime sulla formazione – L’approccio di Legnago è comunque stato positivo, per questo mister Tabbiani riconfermerà gli undici dell’ultima trasferta con Sorzi in porta, in difesa Maffei, Bondioli, Potop e Sussi, a centrocampo poche alternative al trio Oneto, Di Gesù e Mora, mentre in attacco Bocic potrebbe far rifiatare Ceravolo e giocare nel tridente con Morello e D’Amico.