Fiorenzuola, niente da fare con la capolista: il Mantova piega i rossoneri per 2-0

Il Fiorenzuola non riesce a ripetere la bella prestazione messa a segno lunedì scorso con l’Atalanta Under 23, uscendo sconfitto per 2-0 dal match esterno contro il Mantova, sempre più capolista del girone A di Serie C e lanciata verso la promozione in cadetteria.

A piegare i rossoneri le reti (entrambe realizzate nel primo tempo) da Galuppini e Fiori. Rossoneri che possono recriminare per l’occasione sprecata da Oneto sul punteggio di 1-0, con l’attaccante valdardese che – tutto solo a centro area – ha sprecato un autentico rigore in movimento.

Nella ripresa i lombardi hanno amministrato con ordine e senza eccessivi patemi, con la squadra di Tabbiani che dal 15′ della ripresa è stata costretta a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Mora.

Prossimo impegno per il Fiorenzuola (ancora fermo a quota 30 punti e con una salvezza da conquistare nelle restanti sei giornate) martedì alle 19.30 in casa del Vicenza, recupero della 29° giornata rinviata per maltempo.

La cronaca del primo tempo – Si è chiuso con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa il primo tempo del match tra Mantova e Fiorenzuola. Lombardi bravi a passare in vantaggio al 20′ con un colpo di testa di Galuppini, rossoneri (cresciuti a vista d’occhio con il trascorrere dei minuti, grazie soprattutto alle sgroppate mancine di Bocic) che possono invece recriminare per un’occasione clamorosa sprecata da Oneto alla mezzora di gioco. L’attaccante valdardese, tutto solo a centro area, non è riuscito ad angolare il tiro consentendo così a Festa di respingere. Al 42′ ecco servita la doccia fredda: su azione di rimessa, Mensah trova il corridoio giusto per Galuppini, che dribbla un difensore e calcia in porta: Sorzi riesce a deviare ma sulla respinta si avventa Fiori, bravo a gonfiare la rete e a siglare così il raddoppio.

La cronaca del secondo tempo – Al 12′ della ripresa il Mantova sfiora il tris con Radaelli, la cui rasoiata dal fronte destro – sugli sviluppi di un contropiede micidiale – fa la barba al secondo palo smarrendosi sul fondo.

Piove sul bagnato per il Fiorenzuola: Mora rimedia infatti un cartellino rosso al 15′ della ripresa per un intervento in scivolata a centrocampo su Galuppini. Decisione che è parsa un po’ troppo eccessiva.

Le formazioni

MANTOVA-FIORENZUOLA 2-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Cavalli, Panizzi (27′ st Celesia); Trimboli, Burrai, Muroni (26′ st Wieser); Fiori (27′ st Bombagi), Galuppini (17′ st Bragantini), Mensah.

(Sonzogni, Bani, Debenedetti, Brginani, Fedel, Napoli, Argint, Monachello, De Maio, Giacomelli). All. Possanzini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Bondioli (1′ st Reali), Potop, Maffei; Oneto (22′ st Nelli), Mora, Musatti (22′ st Gonzi); Anelli, Alberti (31′ st Popovic), Bocic (27′ st Seck).

(Bertozzi, Grisendi, Gentile, Ceravolo, Morello, Brogni, D’Amico). All. Tabbiani.

Reti: 20′ pt Galuppini, 42′ pt Fiori.

Note: espulso al 15′ st Mora.