Fiorenzuola rimonta la Pro Patria 3-1: grande vittoria con la doppietta di Alberti

Vittoria importante per il Fiorenzuola che batte 3-1 in rimonta la Pro Patria e sale al quartultimo posto. Prova di maturità dunque del Fiorenzuola che batte in rimonta la Pro Patria e si rilancia nella corsa verso la salvezza diretta. I rossoneri rispondono alla grande allo svantaggio segnato da Pitou dopo 27 minuti, bravo a entrare in area e battere Sorzi. Nella ripresa il ribaltone: gol di Alberti da opportunista in area dopo 8 minuti e poi ancora al 21esimo su azione di calcio d’angolo. A un quarto d’ora dalla fine il definitivo tris firmato da Gonzi che riceve palla da D’Amico e chiude i giochi. Fiorenzuola che sale a 34 punti e aggancia il Novara al quartultimo posto.

formazioni

33° Giornata Campionato Serie C NOW Girone B 2023/2024

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Aurora Pro Patria 3-1

U.S. Fiorenzuola 1922: Sorzi; Maffei; Potop ©; Nelli; Gonzi; Alberti (88’ Seck); Sussi; Morello (63’ Bocic); Mora (80’ Musatti); D’Amico (80’ Anelli); Reali (63’ Bondioli). All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Roteglia; Gentile; Popovic; Brogni.

Aurora Pro Patria: Rovida; Ndrecka; Saporetti; Moretti; Stanzani (61’ Citterio); Pitou; Bertoni © (61’ Fietta); Minelli; Ferri (83’ Curatolo); Somma (76’ Marano); Castelli (83’ Parker). All. Lenoci. A disposizione: Mangano; Bashi; Ghioldi.

Arbitro: Gandino di Alessandria – Assistenti: El Filali di Alessandria – Boato di Padova – IV Ufficiale: Renzi di Pesaro

la partita

La partita si svolge praticamente solo sulla metà campo della Pro Patria, ma al primo affondo sono gli ospiti a beffare il Fiorenzuola; al 27’ Pitou viene lanciato sul filo del fuorigioco e trova la difesa rossonera impreparata, incrociando sul secondo palo e portando avanti i lombardi.

Il Fiorenzuola viene colpito quasi a freddo ma con veemenza prova a rispondere subito; al 33’ D’Amico serve Alberti spalle alla porta dentro l’area, con il suo scarico per il mancino di Nelli che finisce alto.

I rossoneri pareggiano all’inizio del secondo tempo; al 53’ bella azione corale dalle retrovie, con il pallone che da sinistra arriva a destra per un buon cross di Sussi allontanato dalla difesa ospite. Sulla seconda palla arriva Maffei, il cui tiro di controbalzo viene deviato dalla difesa, ma trova in Alberti in tap in vincente per l’1-1.

Il Fiorenzuola al 66’ colpisce una clamorosa traversa sugli sviluppi di calcio d’angolo con il colpo di testa di Potop, ma sugli sviluppi dell’azione passa in vantaggio; Bocic sfonda sulla sinistra, centrando per il tap in ancora di Alberti. 2-1.

Mora prova a chiudere la partita con il sinistro al 72’, ma Rovida fa buona guardia e respinge in tuffo sulla sua sinistra, ma il tris rossonero è nell’aria. D’Amico fa il bello ed il cattivo tempo sulla destra, crossando un bel rasoterra al 75’ su cui Gonzi è lesto ad aprire l’interno per il 3-1 rossonero.

Saporetti di testa sugli sviluppi di un corner all’81’ vede il suo tentativo deviato dalla difesa del Fiorenzuola in angolo, ma il neo entrato Anelli con un missile mancino dai 25 metri mette i brividi a Roveda dopo 4 giri di orologio.

Nel finale i rossoneri si limitano a gestire un importante vantaggio dopo lo sforzo profuso nella rimonta; dopo 4 minuti di recupero finisce 3-1, con il Fiorenzuola che sale a quota 34 punti in classifica e aggancia il Novara in attesa della delicata sfida in chiave salvezza di domani tra Pergolettese ed i lombardi.

FIORENZUOLA – PRO PATRIA, RETI E AMMONITI

Reti: 27’ Pitou (P); 53’ Alberti (F); 67’ Alberti (F); 75’ Gonzi (F)

Note: Recupero: 1’ e 4′ – Spettatori: 404

Ammoniti: Somma (P); Ferri (P); Reali (F); Pitou (P)

Calci d’Angolo: 10-5

FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI