I Fiorenzuola bees durano solo un tempo, poi si arrendono: si salva solo Sabic

I Bees lottano, vanno anche avanti nel punteggio nella parte iniziale, ma alla fine escono dal match in casa della Virtus Imola, guidata dall’ex Galletti, con una sconfitta per 91-74 subendo così il 17° ko della stagione. Arriva quindi un’altra prova negativa contro la Virtus Imola, si salva solo Sabic.

Nella prima parte di gara i Bees erano riusciti a pungere e a portarsi addirittura sul 27-15 alla fine del primo quarto. Poi un black out, come spesso è successo in stagione, ha permesso ai padroni di casa di rientrare dopo pochi minuti del secondo parziale e poi pian piano di costruire la vittoria.

VIRTUS IMOLA 91 FIORENZUOLA 74

(15-27, 45-39, 70-55)

NEUPHARMA VIRTUS IMOLA: Pinza 8, Kadjividi 10, Anaekwe 2, Zangheri 5, Ambrosin 3, Fiusco, Morina 20, Santandrea, Vannini, Masciarelli 13, Vaulet 22, Ricci 8. Coach: Gianluigi Galletti

FIORENZUOLA BEES: Voltolini 7, Biorac 13, Negri 3, Spizzichini 3, Sabic 21, Bottioni 13, Gaye 2, Clerici, Colussa 6, Galassi, Seck 6, Redini. Coach: Lorenzo Dalmonte