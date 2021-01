Il presidente Mattarella scrive ad Assofa: “Grazie per il bel calendario”

E’ un biglietto speciale quello che ha ricevuto l’Assofa di Piacenza, l’associazione di volontariato per persone portatrici di handicap: il messaggio, indirizzato al fondatore Giancarlo Bianchini, è scritto a mano e porta la firma di “Sergio”, cioè il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un biglietto in cui Mattarella ringrazia per il “bel calendario” ricevuto in regalo: quello di Grazzano Visconti 2021, realizzato dalla Proloco di Grazzano con la collaborazione della parrocchia, della famiglia Visconti di Modrone, del Comitato esercenti, dell’Ufficio turistico, Destinazione Emilia e il patrocinio del Comune di Vigolzone e della Provincia di Piacenza, i cui proventi quest’anno sono devoluti proprio ad Assofa. Il calendario riporta immagini suggestive del borgo neo-medievale vigolzonese, ma anche due foto dell’incontro che Assofa ha avuto con il presidente della Repubblica il 9 novembre 2019 al Quirinale.

La distribuzione del calendario prosegue per tutto il mese di gennaio alla tabaccheria Aloisa di Grazzano Visconti, all’edicola Morosoli di Vigolzone. Informazioni a [email protected].