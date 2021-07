Ponte dell’Olio: anteprima nazionale di “Giovanni Rossi Made in Italy”

A Ponte dell’Olio l’anteprima nazionale del documentario “Giovanni Rossi Made in Italy” per la regia di Corrado Calda e Giusy Cafari Panìco. Saranno presenti anche il sociologo Francesco Alberoni e la saggista Cristina Cattaneo. La proiezione del docufilm è in calendario martedì 13 luglio alle 21.30 nel parco di Villa Rossi. Il documentario narra la vita eccezionale di Giovanni Rossi, illuminato imprenditore e filantropo della prima metà del secolo scorso, realizzatore delle storiche Fornaci di Ponte dell’Olio e fondatore della Cementirossi di Piacenza. È stato realizzato dall’associazione Muselunghe grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ponte dell’Olio e di Confindustria Piacenza. Nella stessa giornata di martedì 13 luglio, dalle 11, potrà essere visitata la mostra allestita presso il sottopasso delle Fornaci che ospita, tra l’altro, quattro tavole originali disegnate dal celebre fumettista Giovanni Freghieri.

