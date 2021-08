Ponte dell’Olio, torna il teatro dialettale grazie ad Avis e compagnia San Bernardino

“As resta seimpar un po’ bagai!” ovvero “Si resta sempre un po’ ragazzi!”, è il titolo della commedia proposta dalla compagnia Filodrammatica di San Bernardino di Bettola, in scena sabato 28 agosto alle 21.00 presso il circolo parrocchiale Anspi di Ponte dell’Olio.

Una pièce in tre atti scritta in dialetto dal commediografo bettolese Massimo Calamari che narra di conflitti generazionali, di giovani di ieri e di oggi, in bilico tra folclore e modernità.

“Vogliamo manifestare la vitalità di Avis sul territorio dopo i mesi di confinamento – spiega Gabriele Montanari, presidente della sezione Avis locale -. Il teatro è un’occasione per accompagnare la ripresa post-estiva animando il paese con iniziative culturali che valorizzino il nostro territorio e le sue tradizioni linguistiche”.

La serata è organizzata da Avis Ponte dell’Olio con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Anspi che ha messo a disposizione i suoi spazi. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto in beneficienza all’Oratorio parrocchiale di San Giacomo Maggiore.

La prenotazione è obbligatoria. Le prevendite si svolgono presso la Pubblica Assistenza Valnure. E’ indispensabile la presentazione del green pass o di un tampone negativo delle ultime 48 ore all’arrivo.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO