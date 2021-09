A Vigolzone il 20esimo trofeo minibike Valnure-Valchero in memoria di Luca Di Pietra

Si è conclusa a Vigolzone la ventesima edizione del Trofeo minibike Unione Valnure Valchero promosso dalla Scuola ciclismo Piacenza con la stessa Unione dei Comuni, la polizia locale, le associazioni sportive e il patrocinio dell’Editoriale Libertà.

Sono stati cinque appuntamenti, uno per ciascuno dei comuni dell’Unione Valnure Valchero, cioè San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Gropparello e Carparneto con la presenza, per ogni tappa, di circa 60 bambini tra i 5 e i 12 anni, un’occasione per divertirsi sulla bicicletta, ma anche per imparare le regole della strada. Sabato 23 ottobre all’auditorium di Podenzano è in programma l’evento conclusivo alle 16, con le premiazioni dei giovani ciclisti.

La manifestazione si è tenuta nell’area verde di via Montanelli dedicata al carabiniere Luca Di Pietra, scomparso il 29 settembre 2014 a seguito di un incidente stradale durante un inseguimento. Di Pietra abitava a Vigolzone e in quel campetto portava i figli a giocare. A lui, come ogni anno, è andato il ricordo dei presenti, dei carabinieri, della Polizia locale di Valnure Valchero, nonché dell’amministrazione comunale di Vigolzone.