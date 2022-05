Mauro Bruzzi, candidato sindaco a Bettola: “Vogliamo essere più vicini ai cittadini”

Mauro Bruzzi torna in campo a Bettola. E sarà uno dei candidati a sindaco, sfidando il sindaco uscente Paolo Negri e Fabio Ottilia, consigliere di maggioranza dell’amministrazione attuale Negri. Anche nel 2017 Bruzzi aveva corso per la poltrona di sindaco. Cinquantanove anni, ha già avuto esperienza amministrativa: consigliere comunale per tre mandati, dal 1999 al 2012; nel primo mandato in maggioranza come assessore, successivamente in minoranza.

Bruzzi, in passato rappresentante di Rifondazione comunista in Alta Val Nure, è sostenuto da “L’altra lista”, così è denominata la sua squadra, che però si presenta come una lista civica non legata a partiti politici.

Il suo primo impegno è quello “di far tornare il consiglio comunale più vicino ai cittadini”.