“Il corteo storico è come il Natale per i bambini”. in 4mila a Grazzano Visconti

La prima volta che è uscita di casa con l’abito da principessa aveva quattro anni. Oggi ne ha una quarantina ed è fra gli organizzatori. A chi le chiede cosa significhi per lei il corteo storico di Grazzano Visconti Laura Guagnini risponde semplicemente: “Hai presente cos’è il Natale per gli altri bambini? Ecco, questo è per me”.

Il senso dell’evento, che ha portato in paese circa 4mila persone, lo si capisce da queste parole. Tuttavia Laura, consigliera della proloco del paese guidata da Ivan Beretta e vero motore trainante dell’iniziativa, non è la sola a pensarla così: il corteo storico del resto nasce da uomini e donne di buona volontà che per nove mesi l’anno pianificano, progettano e si rimboccano le maniche per l’evento che da 47 anni si svolge nell’ultima settimana di maggio.

Circa 150 sono state le persone coinvolte nella sfilata e come figuranti, fra sbandieratori, giullari, musici mercanti, dame, saltimbanchi, artigiani e cavalieri, ma anche guerrieri impegnati a dare prova di destrezza nell’uso dell’arma bianca e arcieri dell’esercito.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’