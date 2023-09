Padel e tennis solidali per “Armonia”, domenica appuntamento a San Giorgio

Padel e solidarietà fanno rima sui campi di San Giorgio. È in programma domenica 10 settembre l’iniziativa “Andiamo a rete con Armonia” nel Drago Sport Center di San Giorgio, presentata nella sede del Csi di Piacenza, ente di promozione sportiva responsabile dell’organizzazione insieme all’associazione per la lotta ai tumori Armonia e all’Asd Valchero Valnure. Si tratta di “una giornata dedicata allo sport e alla beneficenza”, come spiega Fabio Madia, responsabile provinciale del padel nel Csi, affiancato dal vicepresidente del comitato Filippo Ciregna e dalla vicepresidente dell’Asd Valchero Valnure Nina Tomislava.

La manifestazione si articolerà attraverso un torneo misto di padel e un torneo femminile doppio di tennis, entrambi a scopo solidale. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla onlus Armonia, che si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sul cancro al seno. “Da trent’anni la nostra associazione sostiene le donne che vivono la malattia – ha detto Romina Cattivelli, presidente di Armonia – e il supporto della cittadinanza è sempre fondamentale per portare avanti le attività con la Breast unit”, il gruppo di cura e assistenza per le donne con tumore al seno. “I fondi raccolti entro l’anno – ha aggiunto Dante Palli, responsabile della chirurgia senologica dell’ospedale di Piacenza – saranno utilizzati per migliorare la dotazione di ecografi nel Centro salute donna e per inserire una nuova figura professionale, ovvero un responsabile dei dati. Bisogna infatti puntare parecchio sulla prevenzione, dato che il nostro territorio è fanalino di coda a livello regionale per lo screening mammario”.

A San Giorgio Piacentino si affronteranno 12 coppie miste nel torneo di padel e quattro coppie femminili nel torneo di tennis, con il patrocinio del Comune di San Giorgio e la collaborazione di alcuni partner commerciali. Per iscriversi ai tornei occorre contattare il numero di telefono 349.1514217.