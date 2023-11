“I sapori del Borgo”: un salame cotto gigante tra le vie di Ponte dell’Olio

Grande affluenza alla 24esima edizione di “I Sapori del Borgo”, la rassegna enogastronomica di prodotti tipici promossa dal Comune di Ponte dell’Olio, insieme a CoolTour, Comunità e Gruppo Val Nure con la partecipazione delle associazioni locali e dei commercianti. Complice il meteo, i visitatori si sono avvicendati fino a sera tra la Via del Gusto allestita sulla borgata del paese, dove si sono potuti degustare ed acquistare prodotti tipici di tutta Italia, dall’alto Adige alla Sicilia passando per il territorio piacentino, ben rappresentato tra salumi e miele, tra patate e vini delle cantine delle nostre colline.

La musica del Corpo bandistico pontolliese e le coreografie delle majorette sono stati una costante della giornata insieme alle grintose auto da corsa di Cfb Competition che in tanti hanno potuto provare facendo al contempo beneficenza per l’Avis di Ponte dell’Olio. Immancabile il salame cotto gigante del salumificio Bignami, di 95 chili e cotto per circa 20 ore, donato alla banda che lo ha portato in corteo, tagliato insieme al sindaco e distribuito i cui proventi sosterranno il gruppo musicale. Nel pomeriggio ancora festa, con il concerto del coro Montenero nella chiesa di San Rocco, la lotteria della parrocchia, la presentazione del libro di Daniela Reggiori con “Il Cassetto delle idee”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ