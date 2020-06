Chiudono al traffico alcune vie del centro, parte oggi la sperimentazione

Parte oggi a Castel San Giovanni la sperimentazione per la chiusura di alcuni tratti di vie del centro storico che resteranno interdette al traffico fino al prossimo 30 settembre. Chiudono al traffico due tratti di via Mazzini: uno è quello tra corso Matteotti e via Nino Bixio e poi ancora quello tra via Calvi e via Fratelli Bandiera. Chiude anche il tratto di strada compreso tra corso Matteotti e via Giordano Bruno. In questo caso viene anche invertito il senso di marcia in via Giordano Bruno che sarà da via Pascoli, per poi consentire lo scorrimento verso via Cavallotti. Chiude infine piazzetta Garibaldi (con accesso garantito alla banca). Si formano così quattro isole al cui interno cinque bar hanno chiesto di poter allargare i loro spazi.

