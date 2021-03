Castel San Giovanni, 10 nuove assunzioni in Comune entro l’anno

Il Comune di Castel San Giovanni è tornato ad assumere. Entro la fine di quest’anno saranno dieci le nuove figure che entreranno in forze all’ente pubblico di piazza XX Settembre. Nonostante questo il personale resta drammaticamente sottorganico. Oggi a fronte di 14 mila abitanti corrispondono solo 65 dipendenti. Il primo nuovo assunto è un operaio. Era dal 2008 che a Castello non si assumevano figure di questo tipo. “Servono come il pane” dice il sindaco Lucia Fontana. Ad oggi a Castello ce ne sono in servizio solo tre.

