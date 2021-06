Si è spento a 57 anni Giuseppe Nicolini, segretario del Pd di Borgonovo

Il Partito Democratico piange Giuseppe Nicolini, segretario della sezione di Borgonovo spentosi a soli 57 anni. Malato da tempo Nicolini ha continuato fino a poche settimane fa a condurre i preparativi in vista dell’avvio della campagna elettorale che in autunno porterà all’elezione del nuovo sindaco di Borgonovo. Poco tempo fa, quando ha capito che le forze lo stavano abbandonando, ha lasciato il testimone a Chiara Azzali e Riccardo Carella, che la segreteria provinciale ha indicato quali reggenti in attesa dell’elezione del nuovo segretario. Il segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti dice di averne apprezzato “le doti di lealtà, concretezza, schiettezza e la sua straordinaria passione per il suo paese e la politica”. I funerali martedì alle 10 in Collegiata. Nicolini lascia la moglie Mariarosa e i figli Davide e Roberto.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà