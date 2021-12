“Natale in pista”, giovedì al Verdi di Castel San Giovanni con Pisi e Caminati

Giovedì 23 dicembre, alle 21 Paolo Pisi e Mauro Caminati de Manicomics Teatro e gli attori del Petit Cabaret 1924 portano in scena al teatro Verdi di Castel San Giovanni “Natale in pista”. Oltre a Pisi e Caminati a salire sul palco del teatro castellano saranno Coralie Meinguet Monica D’Elia e Romeo Bruno Zanaboni Dina del Petit Cabaret. Lo spettacolo sarà a ingresso libero e aperto a tutti, fino alla capienza massima del Verdi, pari a 240 posti. Non occorre la prenotazione. Occorre presentarsi con il green pass. Per info: 331 6651873 oppure 339 6180502.

Al centro dello spettacolo ci saranno le funamboliche esibizioni degli attori circensi con numeri di danza, giocoleria, clowneria e tanto altro.

