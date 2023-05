Causa per la nuova mensa scolastica di Borgonovo, il Comune spera in una vittoria

Potrebbe volgere in favore del Comune di Borgonovo la causa legale intentata dalla ditta Contessa Giulio srl di Sondrio contro l’ente locale, per la costruzione della nuova mensa scolastica di Borgonovo. La quasi certezza che la causa potrebbe volgere al meglio per l’ente pubblico locale, chiamato a versare 413mila euro a titolo di riparazione dopo che il costruttore era stato di fatto estromesso per una serie di contestazioni reciproche, ha indotto l’amministrazione comunale a ridurre la cifra che era stata accantonata per far fronte ad un eventuale risarcimento.

“Dopo le udienze che si sono tenute fino ad oggi – spiega l’assessore al bilancio Fabrizio Franzini – abbiamo la convinzione che tutto si risolva in modo favorevole per il Comune, tuttavia a titolo precauzionale restano accantonati centocinquantamila euro, svincolando il resto”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà