Spareggio Eccellenza, buon pari dell’Agazzanese in casa della blasonata Cuoio Pelli

Circa 600 spettatori tra cui una folta rappresentanza di tifosi granata hanno fatto da cornice al primo round tra Cuoio pelli e Agazzanese. Al triplice fischio vince la paura di perdere delle due squadre che terminano a reti bianche un match comunque ricco di emozioni. I granata, sostenuti a gran voce da un buon numero di supporters, se la sono ben giocata contro l’avversaria più blasonata, avendo l’unico torto di non aver saputo capitalizzare il buon numero di occasioni o situazioni interessanti create, ma nel contempo dimostrando di avere tutte le credenziali in ordine per il passaggio del turno.

Dal canto loro i padroni di casa, pur messi sotto sul piano del gioco, hanno di che recriminare per un legno colpito da Andolfi e per un rigore (al quanto dubbio) calciato maldestramente al cielo, nella ripresa, dal funambolico Bracci. Il tutto a sintetizzare il sostanziale equilibrio nel computo delle palle gol e l’equità del pari al domicilio pisano.

PRIMO TEMPO

10′: Mastrototaro approfitta di un buco centrale e calcia da fuori area, pallone che sfiora il palo.

24′: si vedono anche i padroni di casa, Lucaccini sfiora di testa a pochi passi da Borges.

31′: Cuoiopelli vicinissimo al vantaggio, gran sinistro di Andolfi che si stampa sulla traversa.

SECONDO TEMPO

3′: buona azione di Forbiti che al volo lancia Farina sulla destra, cross sul quale non ci arrivano per poco lo stesso Forbiti e poi Pastorelli sul secondo palo.

7′: l’arbitro assegna calcio di rigore al Cuoiopelli per un tocco di mano di Forbiti, dal dischetto Cavallini conclude alto e si rimane sullo 0-0.

16′: colpo di testa di Negro, Borges devia in corner.

18′: ottima ripartenza Agazzanese, Bragalini arriva al limite dell’area ma sbaglia completamente il tiro.

21′: splendido colpo di testa di Forbiti che sfiora la traversa.

24′: azione personale di Cavallini che entra in area e calcia, pallone alto di poco.

27′: contropiede perfetto di Cavallini che si presenta solo davanti a Borges, grandissima parata in corner.

32′: incredibile gol sbagliato da Farina, tutto solo davanti a Pulidori manda a lato di testa.

45′: Baroncini manda alto da ottima posizione.

50′: Daniello si divora il gol, calcia addosso a Pulidori da due passi.

