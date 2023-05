Pontenurese da incubo. La Bobbiese vince 0-1 e spera nell’Eccellenza

Un finale di stagione da incubo per la Pontenurese che dopo aver primeggiato per tutto l’anno la classifica di Promozione ha perso lo spareggio contro Tonnotto e oggi pomeriggio la finale playoff con la Bobbiese. A decidere il match la rete al 65′ di Scabini.

La Bobbiese si aggiudica quindi il derby spareggio, ma la gioia resta strozzata per il successo del Montecchio che non le consentirà di proseguire il cammino nella fase regionale. Un epilogo paradossale per due protagoniste della stagione: la Pontenurese di Dario Bongiorni, tornato sulla sua panchina dopo l’intermezzo di Bertani, che per quasi tutto l’arco della stagione è rimasta abbarbicata in cima alla classifica, e la Bobbiese autrice di uno splendido girone di ritorno. Per la formazione della Val Trebbia rimane comunque aperto un spiraglio per la scesa in Eccellenza.

Pontenurese: Dordoni, Romeo (78′ Di Mauro), Bara, Russolillo, Carini, Compaore, Marchi, Gambazza (93′ Aguiar), Pontoglio (69′ Lucci), Bamba, Laanaia (69′ Bongiorni R.). All.: Bongiorni D.

Bobbiese: Serena, Guglielmetti A., Metti, Makaya, Fagioli, Colombi, Tessera (59′ Coulibali), Bongiorni L., Scabini, Rossi (88′ Livelli), Guglielmetti E. (59′ Pintore). All.: Ciotola.

Arbitro: Ferroni di Piacenza (Di Meo e Papi di Parma).

Rete: 62′ Scabini.

Ammoniti: 36′ Russolillo, 47′ Colombi, 54′ Bara, 87′ Serena.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA: