Da Sgarbi a Quirico: 10 eventi in provincia dal 23 al 27 agosto per il “Fol in Fest”

Dieci eventi spalmati su quattro Comuni in rappresentanza della montagna piacentina con ospiti nomi del calibro di Vittorio Sgarbi, Domenico Quirico, John Greaves, Davide Longo, Giorgio Fico Piazza e tanti altri. Sono i nomi della seconda edizione del “Fol in Fest”, festival dedicato alla montagna piacentina che dal 23 al 27 agosto coinvolgerà i Comuni di Alta Val Tidone (capofila), Morfasso, Ottone e infine Ferriere. Temi protagonisti di quest’anno saranno la sostenibilità ambientale e il welfare aziendale come ponte tra pianura e montagna e poi ancora famiglia, scuola, lavoro ma anche enogastronomia e difesa delle tradizioni locali. Il direttore artistico sarà anche quest’anno Paolo Verri, già direttore del Salone del Libro di Torino del Salone della Musica e del Comitato Matera 2019. Il festival viene sostenuto da fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione sponsor quali Allied con il patrocinio della Provincia. Si parte il 23 agosto alle 18.30 da Nibbiano di Alta Val Tidone, con un incontro sul welfare aziendale a cui serguirà, il giorno dopo, un altro evento con ospite Sgarbi. La chiusura sarà il 27 agosto a Ferriere con Quirico, noto giornalista inviato di guerra.

