Rivergaro, dalle “racchette benefiche” duemila euro alla Pubblica assistenza

Oltre duemila euro, 2.020 per l’esattezza. Ammonta a tanto la raccolta benefica concretizzata dalle “racchette benefiche” di Rivergaro a favore della Pubblica Assistenza Sant’Agata. Grazie a una due-giorni di sport, divertimento e solidarietà nel circolo “Tennis Club New River” in via Pietro Mascagni, l’associazione di volontariato ha ottenuto un’importante somma utile all’acquisto di una nuova autoambulanza.

Il centro rivergarese ha dato vita a un evento in cui, fin dalle prime ore del mattino, gli appassionati hanno potuto sfidarsi in tornei di tennis e padel, sia nelle categorie maschili che femminili. Le magliette sono state offerte e stampate da Irene De Cenzo della ditta “Idea marketing”.