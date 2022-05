Rivergaro, 500 atlete e 32 squadre al Torneo delle rive di Sant’Agata

Nonostante il mal tempo, la partecipazione alla 31esima edizione del Torneo Delle Rive di Sant’Agata, nel fine settimana a Rivergaro, è stata tanta. 32 le squadre in gara, oltre 500 le atlete che hanno partecipato provenienti dal Piacentino, Lodigiano, Cremonese e Pavese.

Prima classificata della categoria under 13, la Dm Idrosanitaria, seguita al secondo posto dalla Mio Volley e al terzo dalla Pallavolo Alsenese.

Oro, nella la categoria Under14, alla Nure Volley Blu, seguita dalla Nure Volley Bianco al secondo podio, e dalla River Floricultura De Santis al terzo.

Primeggia nella categoria Under16, la Rm Volley, a cui ha fatto seguito la River Vigorplant, seconda classificata, e la Nure Volley che si è posizionata terza.

Nella Seniores, il podio è della River Pintus, seguita dalla River Decalacque e dalla Rm Under 18 al secondo e al terzo posto.

Oltre alla classifica generale, l’organizzazione anche quest’anno ha voluto premiare le giocatrici più brave per ognuna delle quattro categorie, con la targa alla “miglior giocatrice” consegnato a Giulia Clini della Dm Idrosanitaria (Under 13), Aiba Bance della Nure Volley Blu (Under 14), Bianca Postiglioni della Rm Volley (Under 16) e Morgana Colombini della River Pintus (Seniores).

FOTO PIETRO ZANGRANDI