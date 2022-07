Il River Volley pronto per la nuova stagione in Serie C: “Grinta ed entusiasmo”

E’ stata una stagione stellare per il Decalacque River, che dopo un campionato davvero spettacolare ha ottenuto la tanto sognata promozione in Serie C. Una squadra molto giovane, cresciuta insieme dall’Under 13, vittoria dopo vittoria è riuscita ad ottenere un passaggio di categoria significativo: un successo che rappresenta la dedizione, grinta ed impegno delle giocatrici, degli allenatori e della società che li supporta.

La preparazione e potenziamento delle ragazze saranno gestiti dai mister Vito Giovannacci, primo allenatore, e dal suo vice Giacomo Rigoni. Seguiranno le atlete Swamy Sangiorgi, Giulia Popani, Zoe Burzoni, Benedetta Franciotti, Maia Cristalli, Anna Marchesini, Martina Alberti, Chiara Errico, Arianna Padrini, Sofia Villa, Valentina Ursella, Arianna Pisani e Alessia Milani nel debutto in Serie C.

“E’ stata una promozione assolutamente meritata – ha spiegato mister Giovannacci. – Dopo aver ereditato il lavoro di Donato Maggipinto, ho potuto assistere ad un’evidente crescita tecnica, individuale e collettiva di questo giovane gruppo. Quali differenze tra un campionato di Serie D e uno di Serie C? Esiste un divario dal punto di vista fisico, affronteremo giocatrici con una statura e potenza muscolare differente, ma sul piano tecnico-tattico non troviamo una diversità marcata. Le atlete rivergaresi erano già adeguate al passaggio di categoria, nonostante la giovane età. Per quanto riguarda la rosa, è stato confermato il gruppo dell’ex Serie D. Inoltre, si aggiungeranno Anna Marchesini e Alessia Milani, Martina Alberti che arriva da San Polo (Parma) e rientrerà Chiara Errico da una Serie B, potenziamento ulteriore ad un nucleo già forte. Per potenziare le performance delle atlete collaboreremo con preparatori atletici specializzati per potenziare fisicamente tutte le giocatrici subito della fase iniziale della stagione, per poi continuare con un percorso di mantenimento durante tutto l’anno. Inoltre, ci concentreremo sulla tecnica di gioco, in cui le ragazze si sono già distinte. Quali sono i propositi per il debutto in Serie C? Attuare una performance al meglio delle nostre possibilità. La rosa è molto giovane, ma per questo motivo l’ambizione e l’entusiasmo sono qualità realmente stimolanti per questo gruppo. L’obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, ma vedremo cosa ci riserverà il campionato. Intanto posso dire che nei colloqui tenuti con le ragazze, ho sicuramente percepito grande fervore: sono motivate a dimostrarsi all’altezza della categoria, sfrutteremo la grinta e l’entusiasmo della promozione per concentrarci a migliorare ogni giorno di più, perseguendo insieme i nostri obiettivi. Chiaramente avere una società come il River alle spalle per noi è fondamentale. stiamo parlando di una società molto organizzata, sempre presente e vicino ad atlete e allenatori, che ogni anno implementa la propria struttura permettendoci di lavorare al meglio. Ci riteniamo davvero fortunati ad avere tutto questo e ringrazio il River per la fiducia che continua a dimostrarmi”.

La domanda sorge spontanea: quali sono le aspettative per la stagione 2022/2023? Il mister non ha dubbi. “Crescere insieme. Parliamo di ragazze Under 18 o addirittura Under 16, perciò ci aspettiamo di vedere un grow up fisico-tecnico delle singole e, di conseguenza, della squadra finale. Per le squadre aventi giocatrici più piccole speriamo di infondere passione per questo sport e predisporre delle buone basi per le categorie che seguiranno negli anni, invece per le Under 14 e Under 16 auspichiamo un campionato da protagoniste, con uno sviluppo di abilità in ognuna di loro. La Serie C è condotta da due ottimi allenatori, nei quali riponiamo tutta la fiducia che meritano e ci aspettiamo di vedere una stagione in cui le nostre atlete migliorino gara dopo gara, per poter giocare un campionato di buon livello”.