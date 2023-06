Note in Valle e Summer Opera Valley: doppia rassegna musicale in Val Trebbia

Note in Valle e Summer Opera Valley, una doppia rassegna musicale per tutti i palati, in grado di spaziare dal pop al rhythm and blues, dal suadente tango argentino alla musica cantautorale italiana, giungendo poi a tre serate di grande lirica, il tutto nella splendida cornice della Val Trebbia.

Sarà un’estate all’insegna della musica quella che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha messo a punto insieme ai comuni del territorio, all’associazione I Parchi della Musica e ad Infonote, con il sostegno della Banca di Piacenza.

Si comincia con “Note in Valle”, dall’8 luglio al 19 agosto. Dal 29 luglio al 14 agosto, invece, si alza il sipario sulla “Summer Opera Valley”, raffinata kermesse dedicata alla lirica.

