Statale 45, i residenti ai sindaci: “Dite no al tracciato Anas, poi trattate”

“Le amministrazioni comunali di Rivergaro e Travo dicano “no” al progetto di ammodernamento della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca: un “sì” condizionato equivarrebbe ad un assenso, perdendo la possibilità di ridiscutere il progetto per cambiarlo in meglio”.

È un vero e proprio appello estremo quello che il comitato Residenti Utenti Statale 45 lancia alle amministrazioni dei due comuni interessati dalla maxi opera da 200 milioni di euro, in vista dei rispettivi consigli comunali nei quali saranno chiamati ad esprimere entro il 24 ottobre assenso o dissenso sul progetto: sabato alle 9 si riunirà il consesso di Rivergaro, martedì quello di Travo alle ore 19.

Sono almeno due anni che i cittadini della media Valtrebbia tentano invano un dialogo con Anas per presentare un’alternativa all’attuale progetto di ammodernamento, che presenta impatti evidenti e varie criticità. «Un’alternativa che non si basi su inutili rotatorie ma sulla creazione di svincoli lineari con corsia di accumulo per garantire la svolta a sinistra in sicurezza» precisano dal comitato. «Sono soluzioni che, oltre ad essere previste dalla normativa, sono già state utilizzate nel tratto a monte, tra Cernusca e Bobbio, e in quello a valle, tra Rivergaro e Piacenza.

Adesso le amministrazioni di Rivergaro e Travo dovranno esprimersi sulle riposte date da Anas sulle osservazioni avanzate dai cittadini ma soprattutto dovranno esprimere parere positivo o negativo sull’intero progetto. «Per non disperdere il lavoro fatto finora, chiediamo alle amministrazioni di esprimere contrarietà al progetto nella forma del “dissenso con condizioni per superarlo” e non come “parere favorevole ma con prescrizioni”» spiegano dal comitato. «Il dissenso motivato, accompagnato dalle richieste di modifica, permetterebbe di aprire una fase di discussione del progetto basata sulle richieste dei cittadini. Questa è l’unica via per tenere aperto il confronto con Anas».