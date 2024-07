Al via l’Appennino Festival: “I valzer di un tempo” con Fabio Rinaudo e gli Enerbia

Saranno “I valzer di un tempo” ad aprire l’Appennino Festival targato 2024. A Rivergaro, sul sagrato della chiesa di Sant’Agata alle 21.15 di martedì 30 luglio, è in programma infatti il primo appuntamento della rassegna con Fabio Rinaudo e gli Enerbia, il gruppo di Maddalena Scagnelli.

studioso della cornamusa

Da trent’anni Rinaudo è un attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette, la cornamusa del centro Francia e della Sordellina, zampogna italiana del primo Seicento. Ha fondato i Birkin Tree (musica irlandese) e i Liguriani (musica della tradizione nord italiana), con cui si esibisce da decine di anni in prestigiosi festival in Italia ed in Europa: nella sua carriera ha all’attivo più di 2750 concerti in Italia ed in Europa e più di 85 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica acustica.