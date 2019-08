Ragazzino di 12 anni ruba la macchina della nonna e abbatte una fioriera in pieno centro

Prende la macchina della nonna, guida nelle vie del paese e si schianta contro una fioriera a Rivergaro abbattendola. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri sera, 6 agosto, un 12enne che avrebbe approfittato di un momento di disattenzione della nonna. Dopo aver guidato nelle strade del bordo della Val Trebbia, il giovane conducente è approdato in piazza Paolo dove non è più riuscito a controllare il mezzo che è finito contro una fioriera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per lui una ramanzina visto che, a causa della tenera età, non è imputabile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà