Non c’è pace per il ponte di Pievetta: la gara per la ristrutturazione è andata deserta

La gara pubblica per la ristrutturazione del ponte di Pievetta, tra Pieve Porto Morone e Castel San Giovanni, è andata deserta. Non essendosi presentato nessuno occorrerà ripetere il bando che andrà pubblicato una seconda volta in attesa che qualcuno presenti un’offerta valida. I termini verranno prorogati al prossimo 26 settembre. A questo punto però, essendo stati prorogati i termini slitterà anche tutto l’iter per l’affido dei lavori e l’avvio del cantiere che avrebbe dovuto partire entro ottobre, ma che a questo punto slitterà di almeno un mese.

