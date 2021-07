Prove di carico: sabato il ponte di Pievetta chiude al traffico dalle 9.00 alle 18.00

Sabato 10 luglio il ponte di Pievetta a Castel San Giovanni chiude al traffico. Dalle 9.00 alle 18.00 nessuno potrà transitare lungo il viadotto. La chiusura è necessaria per consentire le prove di carico. Verranno cioè fatti passare mezzi pesanti per testare la tenuta del ponte, da poco ristrutturato. Dopo le 18 potranno di nuovo passare le sole auto. Per i camion occorrerà attendere ancora qualche giorno ,forse fino a sabato 17 luglio.

