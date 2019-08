La generosità senza limiti di Ferriere per sostenere la “Casa di Iris”

Lunedì 12 agosto 2019 la comunità di Ferriere ha dimostrato nuovamente, a distanza di soli 8 giorni dall’evento “Ride of the mines”, la sua grande sensibilità nei confronti de “La Casa di Iris” organizzando una cena benefica in Piazza Delle Miniere.

La piazza era gremita di persone che hanno potuto degustare la cena preparata dai volontari della Pro-Loco con il sostegno operativo dell’amministrazione Comunale. La folta partecipazione all’evento è stato un riconoscimento al lavoro svolto da tutte le persone che quotidianamente con cura e attenzione rivolgono la propria attività ai pazienti ospitati.

La serata è stata allietata dalla presenza dell’artista piacentino Marco Rancati che con il suo tributo ai “Queen” ha saputo intrattenere e coinvolgere sino a tarda serata tutte le persone presenti.