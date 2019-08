Patente e documenti di trasporto falsi, arrestato camionista moldavo

Ha esibito alla polizia stradale quattro documenti falsi, ed è finito in manette. Si tratta di un autotrasportatore moldavo di 43 anni, che durante un viaggio per una ditta di trasporti di Firenze, sulla statale tra Cremona e Piacenza è stato fermato per un controllo. Agli agenti ha presentato patente di guida, carta d’identità, carte del conducente e abilitazione al trasporto di merci pericolose, tutti documenti romeni contraffatti. Per lui è scattato l’arresto. L’avvocato difensore ha riferito che il suo assistito sarebbe stato vittima di una truffa e che non sapeva che i documenti fossero falsi.

