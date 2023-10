Aggressione alla Caritas, uomo si scaglia contro due poliziotti ferendoli. Arrestato

Movimentato episodio nella serata di ieri, 24 ottobre, a Piacenza. Le volanti della Questura di Piacenza sono intervenute, intorno alle 19.00, presso la Caritas di via San Vincenzo dopo aver ricevuto la segnalazione di un’aggressione avvenuta all’interno della sede. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’aggressore si era allontanato. Poco dopo un cittadino di origini nordafricane si è presentato in Questura in cerca del suo portafogli e del telefono che riteneva fossero in possesso degli stessi agenti intervenuti alla Caritas. L’uomo si è reso protagonista di una condotta aggressiva e nel tentativo di contenerlo è nata una colluttazione con due poliziotti che sono rimasti feriti.

Il cittadino è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Processato per direttissima questa mattina, all’uomo è stata applicata la misura cautelare con obbligo di firma. Il soggetto, alcuni giorni fa, si era reso responsabile di un diverbio e di un danneggiamento anche presso un noto esercizio commerciale del capoluogo piacentino.