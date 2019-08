Sessantenne dal pollice verde, ma la serra casalinga era di marijuana. Denunciato

Il profumo sempre più intenso ha messo sul chi va là i vicini di casa che hanno intuito cosa celasse l’odore persistente all’interno delle loro abitazioni e così, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. All’arrivo degli uomini della squadra mobile di Piacenza in una abitazione di Gragnano, gli agenti hanno scoperto una florida piantagione composta da ben ventuno piante di marijuana e di tutto il materiale necessario per la loro coltivazione. A finire nei guai un 60enne residente a Gragnano, denunciato così all’autorità giudiziaria con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua casa anche una ventina di grammi d’erba già pronta e confezionata per la vendita.

