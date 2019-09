Da Torino a Capo Nord in bicicletta: l’impresa di Michele Bianchi

Ha pedalato quasi senza sosta e senza alcun supporto per 18 giorni, attraversando 10 nazioni e percorrendo in sella alla sua bicicletta la bellezza di 4.500 chilometri (in media 250 chilometri al giorno), per raggiungere la sua meta: Capo Nord, la parte più settentrionale della Norvegia, situata all’interno del circolo polare artico.

Michele Bianchi, 51enne impiegato originario di Monticelli d’Ongina, ha deciso quest’anno di utilizzare le sue ferie estive per portare a termine l’impresa NorthCape4000, l’evento bikepacking più eccitante al mondo, al quale partecipano ogni anno persone in arrivo da tutto il mondo. “É stata un’esperienza fantastica e devo dire che la rifarei senza problemi, anche se in questi 18 giorni ho perso circa 11 chili“.

GUARDA L’INTERVISTA