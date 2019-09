Sono 211 i bambini non vaccinati. Esclusi dai servizi per l’infanzia

Tra nidi e scuole materne sono 211 i bambini che nella provincia di Piacenza non sono ancora stati vaccinati. In base alle regole della legge Lorenzin, resteranno esclusi dai servizi per l’infanzia. La gran parte dei non vaccinati, 150, sono nella fascia d’età dai 3 ai 6 anni. Altri 61 nella fascia dei “piccolissimi”. La legge prevede non soltanto il divieto di ammettere chi non si è sottoposto alle vaccinazioni, ma anche sanzioni per le famiglie. In Emilia Romagna la multa è di 166 euro.

