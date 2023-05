Castello, serve sezione in più alla materna. Richiesta ancora in attesa di risposta

Scuola e Comune sono ancora in attesa di ricevere una risposta circa la richiesta di attivare almeno una sezione di scuola materna in più a Castel San Giovanni. Ad oggi l’Ufficio scolastico regionale non ha ancora dato seguito alla domanda, avanzata un paio di mesi fa dall’Istituto Comprensivo, di avere una sezione in più di scuola materna per assorbire, almeno in parte, l’esubero di iscrizioni (sessanta le famiglie in lista di attesa).

Nel frattempo, è partito il pressing per sostenere la richiesta della scuola. L’amministrazione comunale ha inviato una lettera al Provveditorato agli studi di Piacenza, mentre in Regione la consigliera leghista Valentina Stragliati ha presentato un’interpellanza alla giunta Bonaccini per sollecitare un intervento in merito. L’amministrazione comunale ha infine stanziato 150 mila euro per prevedere eventuali nuove sezioni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’