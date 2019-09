“La toga non si toglie più”: Salvatore Cappelleri in pensione dopo 7 anni

“Una volta indossata la toga non si toglie più”. E’ Salvatore Cappelleri che dopo 7 anni a capo della procura di Piacenza ha salutato tutti i collaboratori per andare in pensione. Ora è tempo di bilanci.

Capace di alta professionalità come di altrettanta umanità, Cappelleri considera tutti i casi affrontati, “importanti, degni della massima attenzione e tutti capaci di lasciare una esperienza. Quello che ha fatto la differenza – spiega – è il metodo di lavoro”.

Ora, dopo 22 anni da pendolare, come si è definito lui, si dedicherà maggiormente alla famiglia e agli affetti.