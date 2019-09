Catturato in Spagna il capo della banda che rubava camion di abiti alla logistica di Pontenure

Trafugati capi per 3 milioni di euro

E’ stato catturato a Puerto del Rosario (Spagna) martedì 17 settembre, il 38enne italiano ricercato in ambito internazionale perché colpito da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Piacenza per associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione. I carabinieri del Nucleo investigativo, sulle tracce del catturando già da marzo scorso, sono riusciti ad accertare la presenza del 38enne in Spagna e di conseguenza hanno fornito ai colleghi spagnoli precise indicazioni sul luogo dove il fuggitivo si era rifugiato.

Il catturando era a capo della banda di ladri e ricettatori che rubava interi camion di abiti alla logistica di Pontenure. Quando la banda è stata stroncata, dopo una lunga e precisa operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e condotta dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola (che ha portato all’arresto nel marzo del 2019 di alcuni lavoratori del polo logistico assieme al gruppo di ricettatori che invece si occupava del riciclaggio del materiale rubato), il capo del sodalizio criminale si trovava all’estero, verosimilmente fuggito prima dell’operazione dei militari di Fiorenzuola.

Il 38enne era colui che individuava sul posto di lavoro il carico da rubare. Il sistema di furto e ricettazione era ben collaudato. Il carico, dopo aver truccato i documenti di spedizione con alcuni autisti compiacenti, veniva consegnato ad un primo gruppo di ricettatori locali, che a loro volta si affidavano ad un secondo gruppo di ricettatori sudamericani. Tutta la struttura era talmente ben organizzata che anche la stessa azienda logistica considerava gli ammanchi di prodotti disguidi nella consegna o errori nella gestione del trasporto.