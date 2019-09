Sono gravissime le condizioni di una giovane di 31 anni rimasta ferita in una uscita di strada a San Pedretto. La donna è stata trasportata all’ospedale in eliambulanza. Da chiarire le cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

