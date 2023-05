Lacrime per Tani Mera. “Sapeva tutto dei vigneti, adorava la famiglia e la vita”

È morto a 400 metri da casa a Castelnuovo di Borgonovo. La casa che era vita, amore, lavoro. Lì Dritan Mera – Tani per tutti – era arrivato vent’anni fa dall’Albania cercando lavoro e rapidamente, per la sua conoscenza della terra e la sua intelligenza, era diventato rapidamente responsabile della conduzione dei vigneti alla Tenuta Pernice. Quell’azienda era diventata per lui una famiglia: qui viveva con la moglie e il figlio.

“Sapeva parlare anche ai docenti della Cattolica, era un profondo conoscitore della materia. Proprio nei giorni scorsi guardava verso i campi e mi diceva “Non voglio dire niente per scaramanzia… Ma quest’anno l’uva…” Poi incrociavamo le dita, sperando insieme”, spiega Chiara Azzali dalla Tenuta Pernice. Ha la voce che si spezza.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’