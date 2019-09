Grosso incendio a Bilegno: in fiamme una rimessa di rotoballe di fieno. Animali in salvo

Un grosso incendio è divampato questa mattina, mercoledì 25 settembre, a Borgonovo in località Bilegno. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, un trattore situato all’interno di un’azienda agricola: le fiamme di sono poi propagate ad una rimessa dove sono stipate centinaia di rotoballe di fieno, andate presto in fumo. Sul posto, oltre ai carabinieri di Castelsangiovanni, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelsangiovanni e Piacenza con due squadre. Tanta paura per gli animali, soprattutto bovini, allevati dall’azienda agricola, che per fortuna sono stati tratti in salvo.

