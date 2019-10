Degrado a piazzale Marconi, volontari e pendolari puliscono aiuole e parcheggi

“Piacenza non merita un degrado e una inciviltà simili. Vogliamo dare un segnale che invogli chi la vive a mantenerla pulita”. E’ un po’ questo, in sintesi, il messaggio che la iniziativa “La differenza oggi la fai tu. Insieme ripuliamo la città” vuole dare.

Organizzata dalla galleria commerciale Borgo Faxhall e dalla associazione Pendolari di Piacenza con il patrocinio del Comune di Piacenza, quella della mattinata di sabato 5 ottobre è una iniziativa pensata per dare un doppio segnale forte alla popolazione di Piacenza: vivere un momento importante di condivisione e di cittadinanza attiva, ripulendo giardini e parcheggi intorno alla stazione, e stimolare tutti quanti vivono e frequentano la città ad un maggior senso civico quotidiano, mantenendola pulita e vivibile.

Una mattinata di raccolta rifiuti alla quale hanno partecipato, oltre all’amministratore di Borgo Faxhall Cesare Bertola e agli esponenti politici Matteo Rancan e Luca Zandonella, una trentina di volontari.

Nelle intenzioni degli organizzatori c’è la volontà di replicarla in futuro in altre zone della città che ne hanno bisogno.