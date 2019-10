Addio a Gianluigi Ziliani: si è spento l’ex sindaco di San Pietro in Cerro

San Pietro in Cerro piange un suo stimato sindaco, Gianluigi Ziliani, che guidò il Comune per due mandati, dall’aprile 1995 al giugno 2004. Ma di lui si ricorda anche la costante attenzione per i temi ambientali. E proprio come assessore all’ambiente fu componente della giunta provinciale per cinque anni, dal 2004 al 2009. Avrebbe compiuto 70 anni tra una settimana e la famiglia gli stava preparando una grande festa, ma purtroppo ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere lasciando nel dolore familiari, amici e parenti.

