“Si è rovesciato un camion di rifiuti tossici”: l’anziano non ci casca e sventa la truffa

San Pietro in Cerro (Foto Lunardini)”Signora apra la porta, ci faccia entrare, dobbiamo controllare l’acqua che le arriva in casa perché potrebbe essere inquinata”.

Con queste parole due malfattori hanno tentato, ieri in tarda mattinata, di introdursi in una abitazione di San Pietro in Cerro per mettere a segno l’ennesimo furto ai danni di anziani che vivono soli. Per loro sfortuna, però, il padrone di casa preso di mira non era per nulla sprovveduto e non ha aperto la porta. I due aspiranti ladri hanno motivato la loro richiesta spiegando che, nelle vicinanze, si era ribaltato un camion che trasportava rifiuti tossici e questi ultimi avrebbero potuto inquinare la falda acquifera.

Niente da fare: la porta è rimasta chiusa e l’anziano ha avvisato prima le forze dell’ordine, poi anche amici e parenti che, attraverso la messaggistica di controllo di vicinato, in brevissimo tempo, hanno allertato il territorio.

