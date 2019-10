Giovane investito da una fiammata: è molto grave, trasportato a Parma in elicottero

Sono molto gravi le condizioni dell’uomo di 32 anni rimasto ustionato questa mattina, giovedì 10 ottobre, in località Caratta, nel comune di Gossolengo. Ancora da definire la dinamica dell’incidente, anche se stando a una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse compiendo alcune operazioni di manutenzione alla propria moto quando, per cause da chiarire, una fiammata lo ha investito al volto. L’innesco sarebbe partito dalla benzina che l’uomo stava utilizzando in quei frangenti. Sul posto sono subito intervenute la Pubblica assistenza Sant’Agata e un’auto medica del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’Ospedale di Parma.

